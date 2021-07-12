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МИД РФ намерен обсудить с США борьбу с киберпреступностью

  /   Обновлено: 12 июля 2021 18:15
Армия
МИД РФ намерен обсудить с США борьбу с киберпреступностью
wikipedia.org  /  The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Москва, 12 июля. Российская сторона предлагает США обсудить, как избежать кибератаки на системы управления вооруженными силами, о чем заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Темой возможных переговоров с американской стороной Рябков поделился с прессой в понедельник, 12 июля. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что наибольшую опасность представляют сценарии, при которых в руки хакеров попадут системы управления войсками, и намерены обсудить меры по предотвращению подобных инцидентов с США.

Ранее вопрос информационной безопасности обсуждали в ходе женевского саммита Россия — США. Президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились о сотрудничестве сторон в борьбе с киберпреступностью.

Неделей ранее представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала недавние хакерские атаки на американские компании и заявила, что у Вашингтона нет информации о том, что власти России «могли направлять последние кибератаки против США». Однако Псаки подчеркнула, что Москва должна принять необходимые меры по данному вопросу.

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