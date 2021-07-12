«Воздушные ворота Северной столицы» отозвали иск в 63 млн рублей к «Победе»

Санкт-Петербург, 12 июля. «Воздушные ворота Северной столицы», в чьем управлении находится аэропорт «Пулково», отозвали свой иск к авиакомпании «Победа» о взыскании 62 427 514 руб. 25 коп. задолженности по генеральному соглашению о предоставлении аэропортовых услуг по стандартному соглашению о наземном обслуживании.

Задолженность была за период локаута с начала марта 2020 года. По данным ФАН, «Победе» и «Воздушным воротам Северной столицы» удалось договориться до принятия искового заявления в производство.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Согласно данным источника ФАН в авиакомпании, «Ворота» пошли навстречу: ведь тогда «Победе» было просто неоткуда брать деньги, чтобы платить, — количество полетов сократилось на 80%.

«Победа» достаточно быстро погасила задолженность. Поскольку исковое заявление не было принято в производство, то суд вернул госпошлину в 200 тысяч рублей

Авиакомпания «Россия» готовит иск к пассажиру рейса Москва-Анталья за то, что он открыл запасной люк и выпустил надувной трап. Пассажир хотел таким образом проветрить самолет, в котором было очень душно. В итоге рейс был задержан на четыре часа, и авиакомпании пришлось менять борт.