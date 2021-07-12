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Аргентина расследует поставки боеприпасов в Боливию при президенте Макри
Весь мир
Аргентина расследует поставки боеприпасов в Боливию при президенте Макри
Global Look Press  /  Maurizio Gambarini / dpa

Буэнос-Айрес, 12 июля. Министерство безопасности Аргентины начало предварительное расследование против экс-президента Маурисио Макри в связи с возможной поставкой в Боливию боеприпасов во время общественных протестов 2019 года. Об этом сообщила глава ведомства Сабрина Фредерик.

Министр безопасности запросила информацию у властей для того, чтобы определить виновен ли Макри в преступлениях, в которых его осуждает правительство президента Боливии Луиса Арсе.

8 июля боливийский министр иностранных дел Рохелио Майта сообщил, что в ноябре 2019 года, после того как был отправлен в отставку Эво Моралес и к власти пришло временное правительство Жанин Аньес, в Боливию из Аргентины были доставлены боеприпасы. Среди них было оружие, патроны и снаряжение для подавления уличных беспорядков.

Майта доказал свое заявление нотой представителя Вооруженных сил Боливии, отправленной в посольство Аргентины в Ла-Пасе 13 ноября 2019 года, в которой подтверждается получение материалов и сообщаются некоторые другие детали.

Реакция аргентинской стороны

Сразу после заявления министра президент Аргентины Альберто Фернандес отправил письмо Луису Арсе, в котором выразил «боль и стыд» за действия своего предшественника.

Аргентина расследует поставки боеприпасов в Боливию при президенте Макри
Global Look Press  / Gaston Brito / dpa

Маурисио Макри написал на странице в Twitter, что все обвинения ложные и не соответствуют действительности.

«Мы предоставили убежище в посольстве Аргентины должностным лицам правительства Эво Моралеса и его родственникам, которые находились в Боливии», — отметил Макри.

Однако бывший посол Аргентины в Ла-Пасе Альварес Гарсия заявил, что «несмотря на политическую линию тогдашнего правительства», он единолично решил принять в дипломатическом ведомстве официальных лиц, работавших при Моралесе, для их защиты. Кроме того, он лично участвовал в эвакуации двух боливийцев из страны.

Гарсия также опроверг информацию о том, что он был осведомлен о поставке боеприпасов.

«В полномочия посла не входит отправка какой-либо помощи Вооруженным силам или полиции, тем более боеприпасов, так как главы посольств являются представителями страны и не располагают военными или другими ресурсами», — добавил Гарсия в интервью La Nación.

Фредерик сообщила, что сомневается в том, что Макри не знал и не одобрил лично поставку боеприпасов в Боливию.

«Ничего не может отправляться из Аргентины без решения президента», — отметила министр безопасности.

Кроме того, Фредерик сообщила о несоответствиях между документами боливийской и аргентинской сторон. В документе полиции Боливии не сообщается о ручных гранатах и перцовом газе, о которых говорится в заявлении аргентинского правительства.

В конце июня прокуратура Аргентины начала расследование против бывшего президента Маурисио Макри по обвинению в возможном сокрытии доходов, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Экс-президент Боливии Жанин Аньес арестована за госпереворот 2019 года
Федеральное агентство новостей  / 

В ноябре 2019 года в Боливии произошел переворот, в результате которого президент страны Эво Моралес по требованию военных был вынужден отречься от власти и бежать в Мексику. Новым главой государства провозгласила себя сенатор Жанин Аньес. После этого начались демонстрации сторонников Моралеса, добивающихся его возвращения в страну. Сейчас Аньес и ее ближайшие соратники оказались в центре расследования по обвинениям в терроризме и организации государственного переворота.

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