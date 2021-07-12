Аргентина расследует поставки боеприпасов в Боливию при президенте Макри

Буэнос-Айрес, 12 июля. Министерство безопасности Аргентины начало предварительное расследование против экс-президента Маурисио Макри в связи с возможной поставкой в Боливию боеприпасов во время общественных протестов 2019 года. Об этом сообщила глава ведомства Сабрина Фредерик.
Министр безопасности запросила информацию у властей для того, чтобы определить виновен ли Макри в преступлениях, в которых его осуждает правительство президента Боливии Луиса Арсе.
EL golpe de Estado en Bolivia de 2019 se produjo el 10 de noviembre. Mauricio Macri apoyo el golpe con pertrechos bélicos ingiriendo en asuntos internos del país hermano contra las normas internacionales. Es un delito gravisimo q debe ser investigado y sancionados los culpables pic.twitter.com/4OBfJ0TAig— jullius (@Julio_ar) July 9, 2021
8 июля боливийский министр иностранных дел Рохелио Майта сообщил, что в ноябре 2019 года, после того как был отправлен в отставку Эво Моралес и к власти пришло временное правительство Жанин Аньес, в Боливию из Аргентины были доставлены боеприпасы. Среди них было оружие, патроны и снаряжение для подавления уличных беспорядков.
Майта доказал свое заявление нотой представителя Вооруженных сил Боливии, отправленной в посольство Аргентины в Ла-Пасе 13 ноября 2019 года, в которой подтверждается получение материалов и сообщаются некоторые другие детали.
Реакция аргентинской стороны
Сразу после заявления министра президент Аргентины Альберто Фернандес отправил письмо Луису Арсе, в котором выразил «боль и стыд» за действия своего предшественника.
Маурисио Макри написал на странице в Twitter, что все обвинения ложные и не соответствуют действительности.
«Мы предоставили убежище в посольстве Аргентины должностным лицам правительства Эво Моралеса и его родственникам, которые находились в Боливии», — отметил Макри.
Однако бывший посол Аргентины в Ла-Пасе Альварес Гарсия заявил, что «несмотря на политическую линию тогдашнего правительства», он единолично решил принять в дипломатическом ведомстве официальных лиц, работавших при Моралесе, для их защиты. Кроме того, он лично участвовал в эвакуации двух боливийцев из страны.
El embajador de Bolivia en la Argentina, Jorge Ramiro Tapia, aseguró que "se ha corroborado" el ingreso de una nota junto a los materiales bélicos que el gobierno de Macri habría enviado en el 2019 a Bolivia https://t.co/4yedr3rcg3— Agencia Télam (@AgenciaTelam) July 12, 2021
Гарсия также опроверг информацию о том, что он был осведомлен о поставке боеприпасов.
«В полномочия посла не входит отправка какой-либо помощи Вооруженным силам или полиции, тем более боеприпасов, так как главы посольств являются представителями страны и не располагают военными или другими ресурсами», — добавил Гарсия в интервью La Nación.
Фредерик сообщила, что сомневается в том, что Макри не знал и не одобрил лично поставку боеприпасов в Боливию.
«Ничего не может отправляться из Аргентины без решения президента», — отметила министр безопасности.
Кроме того, Фредерик сообщила о несоответствиях между документами боливийской и аргентинской сторон. В документе полиции Боливии не сообщается о ручных гранатах и перцовом газе, о которых говорится в заявлении аргентинского правительства.
В конце июня прокуратура Аргентины начала расследование против бывшего президента Маурисио Макри по обвинению в возможном сокрытии доходов, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
В ноябре 2019 года в Боливии произошел переворот, в результате которого президент страны Эво Моралес по требованию военных был вынужден отречься от власти и бежать в Мексику. Новым главой государства провозгласила себя сенатор Жанин Аньес. После этого начались демонстрации сторонников Моралеса, добивающихся его возвращения в страну. Сейчас Аньес и ее ближайшие соратники оказались в центре расследования по обвинениям в терроризме и организации государственного переворота.