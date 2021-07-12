Лавров назвал позитивным сигналом визит Джона Керри в Москву

Москва, 12 июля. Визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри в Москву является позитивным сигналом в отношениях России и Америки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр добавил, что российская сторона рассчитывает на тесное взаимодействие с американскими партнерами в вопросе подготовки климатического саммита в Глазго, который запланирован на осень.

Как стало известно ранее, Сергей Лавров встретится с главами МИД Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие пройдет 13-14 июля в Душанбе.