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Лавров назвал позитивным сигналом визит Джона Керри в Москву
Политика
Лавров назвал позитивным сигналом визит Джона Керри в Москву
UN Photo  /  JC McIlwaine

Москва, 12 июля. Визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри в Москву является позитивным сигналом в отношениях России и Америки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр добавил, что российская сторона рассчитывает на тесное взаимодействие с американскими партнерами в вопросе подготовки климатического саммита в Глазго, который запланирован на осень.

Как стало известно ранее, Сергей Лавров встретится с главами МИД Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие пройдет 13-14 июля в Душанбе.

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сша керри лавров
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