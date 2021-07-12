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Оппозиция проигнорировала «саморазоблачение» ОЗХО в инциденте с Навальным
Общество
Оппозиция проигнорировала «саморазоблачение» ОЗХО в инциденте с Навальным
Федеральное агентство новостей  / 

Либеральные СМИ проигнорировали прокол ОЗХО с отчетом за 2020 год, который может доказывать, что отравление Алексея Навального срежиссировано западными силами. «Независимые» издания одновременно умолчали об ошибке международного регулятора, перенаправив внимание читателей на статьи о Юлии Навальной в иностранном глянце и шутки самого Алексея про досмотры в тюрьме.

Новые подробности инцидента с комой Навального привлекли внимание ряда СМИ и Telegram-каналов 9 июля благодаря политологу Сергею Маркову. Последний сослался на расследование историка Александра Дюкова, изучившего отчет ОЗХО за 2020 год. Согласно официальному документу, Организация по запрещению химического оружия отправила специалистов в ФРГ в день отравления Навального.

«По просьбе Германии, 20 августа 2020 года секретариат направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина», — сообщается в отчете.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сведения, предоставленные ОЗХО, в соцсетях. Как поясняет Захарова, данные отчета доказывают, что отравление россиянина было заранее спланировано западными силами.

«20 августа 2020 года российский гражданин Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была УЖЕ отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием. А ведь еще указано, что была «просьба Германии». Вы себе представляете, сколько должно уйти времени на подготовку заявки от государства в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании отравления химическим оружием? И ведь Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО», — написала Захарова в Telegram 10 июля.

По словам официального представителя МИД РФ, российские дипломаты попытались прояснить ситуацию во время 97-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, однако внятного ответа от представителей организации не получили.

В попытке сместить фокус

Либеральные издания пристально следят за событиями вокруг Навального, однако предпочли не замечать новых фактов в «покушении» на его персону. Deutsche Welle, «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), «МБХ-медиа» никак не отреагировали на доклад ОЗХО, который опровергает версию об отравлении Навального якобы по приказу российских властей.

С момента инцидента с Алексеем Навальным главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов внимательно следил за ходом событий в своих передачах. Тем не менее в полуторачасовом эфире от 10 июля главред радиостанции предпочел не упоминать об отчете ОЗХО. Колумнист «Эха Москвы» Юлия Латынина вечером того же дня неоднократно упомянула об отравлении Алексея Навального якобы по вине российских властей. Ведущая «Кода доступа» затронула целый ряд вопросов, вплоть до проблем поп-звезды США Бритни Спирс, однако официальные документы Организации по запрещению химического оружия внимание обозревателя не привлекли. Стоит отметить, что «Эхо Москвы» все же опубликовало пост Марии Захаровой об ОЗХО в разделе «Блоги».

Оппозиция проигнорировала «саморазоблачение» ОЗХО в инциденте с Навальным
Блог Марии Захаровой  / 

Вместо широкого обсуждения событий, напрямую затрагивающих имидж России, на «Эхе Москвы» активно разбирали статью о Юлии Навальной в американском «глянцевом» издании Vanity Fair, рекомендуя ее к прочтению. Помимо этого, либеральные журналисты продолжили обсуждать критику Навального Явлинским, прозвучавшую на «Дожде» еще 7 июля. А немецкое издание Deutsche Welle обратило внимание на откровенный пост Навального об обысках в колонии «с раздеванием догола», выпущенный вскоре после того, как прокол ОЗХО был растиражирован прессой и Тelegram-каналами. Вероятно, шуточные публикации Навального стали попыткой отвлечь внимание от отчета международного регулятора.

«Деточки, поверьте, у меня голых фотографий, видео и вообще нюдсов сейчас больше, чем у самых развратных тик-токеров вашего города вместе взятых», — сообщил Навальный, поделившись физиологическими подробностями обысков.

В либеральном сообществе постарались всячески уйти от «неудобных» данных об инциденте с Алексеем Навальным, «подсвечивая» неновые и малозначительные инфоповоды. Синхронное замалчивание важной для России темы может указывать на существование единых рекомендаций от западных сил, которых придерживаются якобы «независимые» российские СМИ.
 

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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