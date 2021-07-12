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Морской порт на востоке Ливии станет зоной свободной торговли
Весь мир
Морской порт на востоке Ливии станет зоной свободной торговли
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Бенгази, 12 июля. Министр экономики переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад аль-Хувейдж объявил морскую гавань Джулиана зоной свободной торговли, передает издание Al Marsad.

На прошлой неделе чиновник встретился с главой ливийской портовой компании на востоке страны Язидом Бузурайдой. Тогда он заявил о планах создать в Бенгази порто-франко. Его собеседник подчеркнул готовность превратить весь регион в участника международной коммерции.

Министр на днях посетил морскую гавань. Он обсудил рабочий процесс на объекте и координацию между всеми компетентными органами в области регулирования экспортно-импортных операций, а также рассмотрел предложения по развитию производительности и повышению уровня торгового обмена. Аль-Хувейдж подчеркнул важность вклада порта в экономическое развитие региона.

Аналогичная зона уже создана в другом ливийском городе — Мисурате. Она стала привлекательным местом для инвесторов из ряда государств. В начале мая порт на западе страны для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества посетила делегация из Туниса.

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