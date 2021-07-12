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Тысячи рыб сбросили с самолета в озера Юты
Общество
Тысячи рыб сбросили с самолета в озера Юты

Отдел по контролю за дикой природой штата Юта в США опубликовал видео, как из самолета в озера прямо с воздуха сбрасывают тысячи рыб. По словам государственных чиновников, таким образом пополняются запасы флоры и фауны в водоемах. Переживет ли рыба полет — узнают местные рыбаки.

На видео также показано, как экипажи заполняют небольшой самолет сотнями мальков или рыб в возрасте до года. С высоты их сбрасывают в более чем 200 высокогорных озер в штате Юта.

Эксперты в местных СМИ считают, что этот метод заготовки рыбы более эффективен, чем доставка ее к водоемам наземным транспортом. Делая такой вывод, специалисты ссылаются на трудности с поддержанием уровня кислорода животных в упакованных резервуарах при перевозке на большие расстояния.

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сша рыбалка экология животные природа фауна
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