Тысячи рыб сбросили с самолета в озера Юты

Отдел по контролю за дикой природой штата Юта в США опубликовал видео, как из самолета в озера прямо с воздуха сбрасывают тысячи рыб. По словам государственных чиновников, таким образом пополняются запасы флоры и фауны в водоемах. Переживет ли рыба полет — узнают местные рыбаки.

На видео также показано, как экипажи заполняют небольшой самолет сотнями мальков или рыб в возрасте до года. С высоты их сбрасывают в более чем 200 высокогорных озер в штате Юта.

Эксперты в местных СМИ считают, что этот метод заготовки рыбы более эффективен, чем доставка ее к водоемам наземным транспортом. Делая такой вывод, специалисты ссылаются на трудности с поддержанием уровня кислорода животных в упакованных резервуарах при перевозке на большие расстояния.