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Samsung разрабатывает метаобъектив, решающий проблему линз в смартфонах

  /   Обновлено: 12 июля 2021 17:33
Общество
Samsung разрабатывает метаобъектив, решающий проблему линз в смартфонах
Prt Scr youtube.com  /  KDSirra Tech

Сеул, 12 июля. Компания заявила, что ведет разработку новой технологии, которая позволит преломлять свет через специализированное нанонапыление.

Принцип работы метаобъектива (metalens), который также называют суперобъективом, полностью совпадает с линзой Френеля. В то же время новинка будет намного тоньше, что поможет сэкономить место. Благодаря разработке Samsung Electro-Mechanics удастся производить намного более тонкие смартфоны.

Толщина метаобъектива варьируется от сотен нанометров до микрометров. Это делает его в разы тоньше, чем передовые современные решения. Компания сосредоточила фокус своей работы на наноструктурах, поэтому намерена делать не только объективы, но и конденсаторы.

Samsung выпустил ранее первый в России саундбар HW-Q950A. Устройство поддерживает Dolby Atmos и DTS: X.

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samsung смартфоны камера метаобъектив суперобъектив
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