Москва, 12 июля. Исторические территории России и проживающие на них люди не должны использоваться против государства. Страна никогда этого не допустит, заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия не позволит использовать исторические территории против страны, отметил Путин в статье «Об историческом единстве русских и украинцев». Материал опубликован на официальном сайте Кремля.

В статье глава государства рассматривает историю народов России и Украины. По словам Путина, между Москвой и Киевом возникла «стена». И она является одной большой общей бедой, подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин подготовил материал к юбилею начала Великой Отечественной войны. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.