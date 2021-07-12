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Путин заявил о недопустимости использования исторических территорий России

  /   Обновлено: 12 июля 2021 17:37
Политика
Путин заявил о недопустимости использования исторических территорий России
kremlin.ru  /  Администрация президента

Москва, 12 июля. Исторические территории России и проживающие на них люди не должны использоваться против государства. Страна никогда этого не допустит, заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия не позволит использовать исторические территории против страны, отметил Путин в статье «Об историческом единстве русских и украинцев». Материал опубликован на официальном сайте Кремля.

В статье глава государства рассматривает историю народов России и Украины. По словам Путина, между Москвой и Киевом возникла «стена». И она является одной большой общей бедой, подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин подготовил материал к юбилею начала Великой Отечественной войны. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

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путин россия территория
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