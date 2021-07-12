Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 18:22
18:21
Спорт
Бывшим игрокам ФК «Черноморец» предъявили обвинение по итогам дела о договорном матче
18:20
Происшествия
Более десяти спасателей тушили пожар в жилом доме в Ленобласти
18:19
Экономика
Молодые ученые России представят инновационные проекты в рамках МАКС-2021
18:17
Весь мир
Почему диалог Путина с Байденом вызывает опасения в Китае
18:16
Армия
Российские летающие «роботы» напугали американских экспертов
18:16
Политика
Елена Панина: США вновь бесцеремонно поучают охваченную протестами Кубу
18:15
Общество
Уникальный метод проектирования полимерных композитов предложили в России
18:12
Происшествия
Главврач клиники Бехтерева рассказал ФАН о безопасности пациентов
18:12
Политика
Профессор СПбГУ Хейфец: протесты на Кубе координируют соцсети
18:11
Происшествия
Двое гонщиков сгорели в разбитом Porsche в Ленобласти
Все новости

Байден призвал власти Кубы уважать право народа на мирный протест

  /   Обновлено: 12 июля 2021 17:36
Политика
Байден призвал власти Кубы уважать право народа на мирный протест
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 12 июля. Право жителей Кубы на мирный протест должно уважаться. Об этом заявил президент США Джозеф Байден.

По его словам, Вашингтон поддерживает народ Кубы и их призыв к свободе.

«Кубинский народ смело отстаивает основные и универсальные права», — считает Байден.

Американский лидер также призвал власти страны уважать право народа на мирный протест и свободу определять свое будущее.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы в случае массовых беспорядков. Также он уверен, что Соединенные Штаты сотрудничают с организаторами протестов.

Вернуться назад

сша байден куба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru