Байден призвал власти Кубы уважать право народа на мирный протест

Вашингтон, 12 июля. Право жителей Кубы на мирный протест должно уважаться. Об этом заявил президент США Джозеф Байден.

По его словам, Вашингтон поддерживает народ Кубы и их призыв к свободе.

«Кубинский народ смело отстаивает основные и универсальные права», — считает Байден.

Американский лидер также призвал власти страны уважать право народа на мирный протест и свободу определять свое будущее.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы в случае массовых беспорядков. Также он уверен, что Соединенные Штаты сотрудничают с организаторами протестов.