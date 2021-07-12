«С уважением!»: Путин обозначил свое отношение к украинской нации

Москва, 12 июля. Каждая нация в определенный этап своего развития может захотеть отделиться в самостоятельное государство, и это нормально, отметил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Путин дал однозначный ответ на вопрос об отношении к независимому украинскому государству и украинской нации в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте главы государства. Право народов на самоопределение и желание иметь собственное государство заслуживает только одного — уважения.

«Все меняется. В том числе – страны, общества. И конечно, часть одного народа в ходе своего развития – в силу ряда при­чин, исто­ричес­ких обстоятельств – может в определенный момент ощу­тить, осознать себя отдельной нацией. Как к этому от­но­ситься? Ответ может быть только один: с уважением!» — подчеркнул глава государства.

Статья Путина об Украине и отношениях народов опубликована сразу на двух языках: русском и украинском. Ее публикация была анонсирована в ходе прямой линии 30 июня. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, работу над публикацией Владимир Владимирович вел полностью самостоятельно. Также в статье президент высказался о передаче Киева под внешнее управление: это решение стало роковым для независимого украинского государства, подчеркнул Путин.