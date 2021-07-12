Новый фильм «Летчик» покажут на МАКС-2021

Москва, 12 июля. Презентация фильма «Летчик» пройдет на площадке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Ленту, посвященную подвигам советских пилотов, покажут 23 июля.

Режиссером фильма «Летчик» выступил Ренат Давлетьяров, снявший кинокартину «А зори здесь тихие...» 2015 года. В основу новой ленты легли подвиги девяти советских летчиков, сообщили в пресс-службе МАКС.

«Этот фильм — посвящение героям Великой Отечественной войны, которые преодолели бесчисленные испытания и победили», — отметила директор по коммуникациям Ростеха, выступившего стратегическим партнером проекта, Екатерина Баранова.

Главные роли в фильме сыграли Петр Федоров и Анна Пескова, они примут участие в презентации. Основным героем ленты стал летчик Николай Комлев, которому удалось выжить после падения его самолета в тылу врага.

Ростех представит на МАКС-2021 уникальный модуль воздушных данных. При его создании использовались только компоненты отечественного производства.