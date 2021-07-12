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Путин: органы власти и армия Украины находятся под внешним управлением

  /   Обновлено: 12 июля 2021 17:31
Армия
Путин: органы власти и армия Украины находятся под внешним управлением
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 июля. Органы власти на Украине попали под прямое внешнее управление. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в своей статье о единстве русских и украинцев.

Материал был опубликован на официальном сайте Кремля. В нем российский лидер указал, что сегодня на Украине идет милитаризация, наряду с которой органы власти и вооруженные силы попали под внешнее управление.

«Не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное «освоение» территории Украины, развертывание инфра­ст­руктуры НАТО», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что таким же образом происходит поглощение остатков укра­инской экономики и эксплуатация ее природных ресурсов.

При этом президент РФ подчеркнул, что воспринимает возникшую между Россией и Украиной «стену» как большую общую беду.

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украина путин армия
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