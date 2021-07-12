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Центр Гамалеи подтвердил эффективность «Спутника V» против штаммов SARS-CoV-2

  /   Обновлено: 12 июля 2021 17:41
Общество
Центр Гамалеи подтвердил эффективность «Спутника V» против штаммов SARS-CoV-2
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Москва, 12 июля. Российский «Спутник V» эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции. Соответствующая статья ученых Центра им. Гамалеи представлена в международном журнале Vaccines.

Ученые провели исследование нейтрализующей активности сыворотки крови. Биоматериал был взят у граждан, привитых «Спутником V». С его помощью была проведена эффективность препарата против новых штаммов коронавируса.

«Вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов», — сказано в тексте.

Переговоры с российской стороной о закупке 40 млн доз «Спутника V» ведет Вьетнам. Закупка будет осуществляться за счет компании T&T.

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коронавирус центр Гамалеи Спутник V
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