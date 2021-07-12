«Милан» готов взять Влашича в аренду с правом выкупа

Милан, 12 июля. Полузащитник ЦСКА в ближайшее время может стать игроком итальянского «Милан», передает издание Sky Italia. Боссы «россонери» готовы взять футболиста в аренду с правом выкупа.

Трансферная стоимость хорватского футболиста оценивается в 25 млн евро. Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассчитывает договориться с руководством ЦСКА об аренде Влашича на один сезон с последующим правом выкупа. Итальянский клуб в следующем сезоне вновь выступит в Лиге чемпионов, поэтому главный тренер «россонери» Стефано Пиоли рассчитывает в ближайшее время усилить центр поля.

Ранее стало известно, что Российская премьер-лига разрешила командам включать до 28 игроков в заявку на сезон. Кроме того, в два раза был увеличен призовой фонд Кубка страны.