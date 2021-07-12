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Владимир Путин назвал Украину детищем советской эпохи

  /   Обновлено: 12 июля 2021 17:40
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Политика
Владимир Путин назвал Украину детищем советской эпохи
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 июля. Современная Украина является детищем советской эпохи, сообщил президент России Владимир Путин.

Российский лидер опубликовал статью о единстве русского и украинского народов. Он рассказал, что Украина создавалась за счет исторической Рос­сии, когда «большевики произвольно нарезали границы и кромсали страну».

«Россия фактически была ограблена», — говорится в статье Путина.

Ранее сообщалось, что президент РФ назвал «стену» между Россией и Украиной общей бедой. По его словам, зарубежные силы пытаются разделить братские народы.

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украина путин россия
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