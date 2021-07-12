Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 18:21
18:21
Спорт
Бывшим игрокам ФК «Черноморец» предъявили обвинение по итогам дела о договорном матче
18:20
Происшествия
Более десяти спасателей тушили пожар в жилом доме в Ленобласти
18:19
Экономика
Молодые ученые России представят инновационные проекты в рамках МАКС-2021
18:17
Весь мир
Почему диалог Путина с Байденом вызывает опасения в Китае
18:16
Армия
Российские летающие «роботы» напугали американских экспертов
18:16
Политика
Елена Панина: США вновь бесцеремонно поучают охваченную протестами Кубу
18:15
Общество
Уникальный метод проектирования полимерных композитов предложили в России
18:12
Происшествия
Главврач клиники Бехтерева рассказал ФАН о безопасности пациентов
18:12
Политика
Профессор СПбГУ Хейфец: протесты на Кубе координируют соцсети
18:11
Происшествия
Двое гонщиков сгорели в разбитом Porsche в Ленобласти
Все новости

Эксперт Мурадян объяснил, как занять высокооплачиваемую должность
Экономика
Эксперт Мурадян объяснил, как занять высокооплачиваемую должность
pixabay.com

Москва, 12 июля. Как появляются уникальные и незаменимые специалисты, претендующие на высокие зарплаты, рассказал специалист по трудоустройству Гарри Мурадян.

Компании часто могут иметь важную должность, которая подразумевает участие в амбициозных проектах и получение высоких гонораров. Если такой человек понадобился работодателю внезапно, тот прибегает к услугам хедхантеров. Если же организация расширяется планомерно, часто такие кадры выращивают заранее, отметил Мурадян в беседе с «Радио 1».

Он назвал переменные, которые влияют на ценообразование на рынке труда. Это завершенные кейсы, демонстрация процесса работы и валидация экспертности. Это значит, что идеальный кандидат должен иметь примеры уже решенных задач в своей сфере, быть прозрачным в плане выполнения обязанностей и иметь соответствующие лицензии. Мурадян уверен, что такой сотрудник сможет рассчитывать на высокий доход в любой сфере.

Далеко не все россияне довольны своей оплатой труда. Порядка 23% жителей страны раздражены тем, сколько они получают за свои усилия.

Вернуться назад

зарплата доходы трудоустройство карьера рынок труда
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru