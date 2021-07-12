Эксперт Мурадян объяснил, как занять высокооплачиваемую должность

Москва, 12 июля. Как появляются уникальные и незаменимые специалисты, претендующие на высокие зарплаты, рассказал специалист по трудоустройству Гарри Мурадян.

Компании часто могут иметь важную должность, которая подразумевает участие в амбициозных проектах и получение высоких гонораров. Если такой человек понадобился работодателю внезапно, тот прибегает к услугам хедхантеров. Если же организация расширяется планомерно, часто такие кадры выращивают заранее, отметил Мурадян в беседе с «Радио 1».

Он назвал переменные, которые влияют на ценообразование на рынке труда. Это завершенные кейсы, демонстрация процесса работы и валидация экспертности. Это значит, что идеальный кандидат должен иметь примеры уже решенных задач в своей сфере, быть прозрачным в плане выполнения обязанностей и иметь соответствующие лицензии. Мурадян уверен, что такой сотрудник сможет рассчитывать на высокий доход в любой сфере.

Далеко не все россияне довольны своей оплатой труда. Порядка 23% жителей страны раздражены тем, сколько они получают за свои усилия.