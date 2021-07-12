Путин заявил об ухудшении ситуации в Донбассе за время президентства Зеленского

Москва, 12 июля. Ситуация в Донбассе не изменилась, даже стала хуже за период президентства Владимира Зеленского, заявил российский лидер Владимир Путин.

Таким мнением президент РФ поделился в своей статье о единстве русских и украинцев. Он подчеркнул, что несмотря на предвыборные обещания Зеленского, ситуация в Донбассе и на Украине в целом не изменилась и даже деградировала.

«Все больше убеждаюсь, что Киеву не нужен Донбасс», — написал Путин в материале.

Ранее официальный сайт Кремля опубликовал аналитический текст «Об историческом единстве русских и украинцев», посвященный отношениям двух народов.