Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 18:21
18:19
Экономика
Молодые ученые России представят инновационные проекты в рамках МАКС-2021
18:17
Весь мир
Почему диалог Путина с Байденом вызывает опасения в Китае
18:16
Армия
Российские летающие «роботы» напугали американских экспертов
18:16
Политика
Елена Панина: США вновь бесцеремонно поучают охваченную протестами Кубу
18:15
Общество
Уникальный метод проектирования полимерных композитов предложили в России
18:12
Происшествия
Главврач клиники Бехтерева рассказал ФАН о безопасности пациентов
18:12
Политика
Профессор СПбГУ Хейфец: протесты на Кубе координируют соцсети
18:11
Происшествия
Двое гонщиков сгорели в разбитом Porsche в Ленобласти
18:11
Евро 2020
Бывший вратарь сборной России Акинфеев высказался об уходе Черчесова
18:09
Весь мир
Аргентина расследует поставки боеприпасов в Боливию при президенте Макри
Все новости

Путин заявил об ухудшении ситуации в Донбассе за время президентства Зеленского

  /   Обновлено: 12 июля 2021 17:26
Армия
Путин заявил об ухудшении ситуации в Донбассе за время президентства Зеленского
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 12 июля. Ситуация в Донбассе не изменилась, даже стала хуже за период президентства Владимира Зеленского, заявил российский лидер Владимир Путин.

Таким мнением президент РФ поделился в своей статье о единстве русских и украинцев. Он подчеркнул, что несмотря на предвыборные обещания Зеленского, ситуация в Донбассе и на Украине в целом не изменилась и даже деградировала.

«Все больше убеждаюсь, что Киеву не нужен Донбасс», — написал Путин в материале.

Ранее официальный сайт Кремля опубликовал аналитический текст «Об историческом единстве русских и украинцев», посвященный отношениям двух народов.

Вернуться назад

путин донбасс зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru