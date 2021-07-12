Избирательная комиссия Ливии зарегистрировала 2,4 млн человек на предстоящие выборы

Триполи, 12 июля. Высшая национальная избирательная комиссия (HNEC) Ливии рассказала о продолжении регистрации граждан на президентские и парламентские выборы, запланированные на 24 декабря 2021 года. В настоящее время их количество насчитывает 2 352 625 человек.

Согласно данным комитета, выполнить гражданский долг вызвались 48,62% от общего числа жителей североафриканского государства, достигших совершеннолетия и имеющих право участвовать в голосовании.

Ежедневный приток зарегистрировавшихся поднялся до отметки в 12,5 тысяч человек. Специалисты HNEC считают этот показатель успехом, учитывая, что часть граждан страны находятся в значительной отдаленности от будущих мест голосования.

Для удобства жителей Ливии избирательная комиссия оборудовала более 1,5 тысяч участков. Их расположили в школах, административных зданиях и других объектах, чтобы каждый получил возможность проголосовать на выборах.

Глава комитета Имад ас-Саих ранее подтвердил, что сотрудники ведомства сталкиваются с рядом проблем во время подготовки к плебисциту, начиная от нехватки наблюдателей и заканчивая финансированием. Тем не менее он пообещал выполнить все возложенные на него обязанности и провести голосование в установленные сроки.