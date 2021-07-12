Зеленский вынашивает хитрый план по превращению Украины в «наркотический хаб» Европы

Внеочередное заседание Верховной рады, намеченное на 13 июля, будет посвящено принятию закона о легализации на Украине медицинского каннабиса. Киевские аналитики указали — эту инициативу власти недаром продвигают параллельно с открытием рынка земли. Украину хотят в скором будущем превратить в главного поставщика легких наркотиков в Европу, передает корреспондент ФАН из Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский направил обращение спикеру парламента Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание Рады, где будет рассмотрен законопроект о легализации медицинского каннабиса. В последнее время тема легалайза регулярно возникает в общественном поле Украины. В июне-июле полиции удалось отловить сразу трех депутатов Верховной рады, которые находились за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

В Киеве регулярно, минимум два-три раза в год, проводятся «конопляные марши», в которых участвуют тысячи адептов регулярного употребления каннабиса. Они приходят под стены кабмина и Верховной рады с красочными плакатами и даже в костюмах конопли, скандируя лозунги с призывами легализовать в стране «травку». Полиция даже не пытается арестовать кого-либо из манифестантов, а некоторые депутаты (например, депутат от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев) выходят к ним со словами открытой поддержки этой инициативы.

По мнению наблюдателей, популярность каннабиса распространяется не только на парламент Украины, но и на Банковую улицу. В 2019 году, после принятия важных для власти законопроектов, Владимир Зеленский как минимум дважды записывал видеообращения к гражданам. Некоторые эксперты утверждали, что при внимательном просмотре роликов возникали подозрения, что президент в момент записи мог находиться в измененном состоянии. Позже практика записи вечерних видеообращений Зеленского к украинцам была сведена на нет — как говорили недоброжелатели главы Украины, чтобы не «палиться».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Ранее, в мае 2021-го, в Верховной раде зарегистрировали законопроект №5596 «О внесении изменений в законы по регулированию обращения конопли в медицинских целях». Его официально представили члены фракции «Голос». Документ разрешает культивировать коноплю для лечения (включая каннабис с высоким содержанием ТГК — тетрагидроканнабинола, одного из основных каннабиноидов). В законе прописано и создание специального органа по контролю за лекарственной коноплей.

Документ регламентирует запуск продажи конопли для лечения, разрешение на торговлю будет выдаваться национальной полицией. Инициаторы закона декларируют, что приобрести коноплю можно будет только по рецепту врача, а импорт «травки» за границу будет осуществляться с января 2025 года.

Как заявил в ходе брифинга в Киеве политолог Александр Теплюк, эти события совпали не случайно: сначала открытие рынка земли, а затем — настойчивое лоббирование властью закона о легализации медицинской марихуаны.

«Посмотрите, как этот закон выносится на внеочередное заседание — под конец парламентской сессии, в самый разгар лета, когда большинству украинцев уже не до политики. Все эти шаги нацелены на одно — организовать под боком Евросоюза большой и доступный рынок производства легких наркотиков, этакий «европейский Афганистан», — заявил Теплюк. — Только представьте: у нас на Украине отличные климатические условия, плодородные черноземы, прекрасная логистика. Европейским компаниям больше не придется заморачиваться с мутными маршрутами по тайной доставке каннабиса в Европу, которые раньше были проложены через Косово. Прямо у границ ЕС создается рынок легального медицинского каннабиса, который, скорее всего, на деле будет не медицинским, а с высоким содержанием ТГК».

Теплюк предложил взглянуть на опыт старшего партнера Украины — США. Там во многих штатах продажа медицинской марихуаны давно легализована, тысячи людей сделали ее выращивание бизнесом, среди них — актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

wikipedia.org / Governo do Estado de São Paulo / CC BY 2.0

«Думаю, и на Украине найдется немало желающих взять огромные участки земли под выращивание такого выгодного продукта, как конопля. Тем более, что рынок земли открыт, а украинские черноземы позволяют собрать огромный урожай! С 2025-го в стране может появиться целое поколение бизнесменов, стремящихся сделать состояние на поставках «травки» в Европу. Также стало понятно, почему нынешний режим назвал себя «зеленой командой»: возможно, многие представители этой власти сами захотят быть каннабис-бизнесменами. Так что нынешняя неделя может стать определяющей в судьбе Украины как государства-поставщика «зеленого» продукта в Евросоюз», — заключил Теплюк.

Эксперт Украинского института политики Кирилл Молчанов сообщил на брифинге, что легализация на Украине марихуаны — не требование политического Запада, а запрос транснациональных корпораций, желающих сделать огромные деньги на использовании украинской земли.

«Не случайно главным лоббистом этого закона стала парламентская фракция «Голос», состоящая из так называемых «соросят» (людей, аффилированных со структурами финансиста Джорджа Сороса. — Прим. ФАН), которые открыто выражают волю Запада. Не секрет, что выращивать марихуану — намного более выгодно, чем рапс, кукурузу или другие сельхозкультуры. Думаю, в скором будущем Украину хотят превратить в этакий европейский наркотический хаб, — заявил Молчанов. — Раньше европейцам приходилось доставлять на свой рынок каннабис из того же Афганистана, стран Средней Азии транзитом через «хаб» в Косово. Сейчас этот путь станет намного легче и проще».

Федеральное агентство новостей /

Молчанов напомнил: утверждения, что каннабис облегчает страдания пациентов, многие ученые оспаривают.

«Сегодня есть целый ряд синтетических препаратов, которые также дают тяжелым больным облегчение безо всякого привыкания. Зато есть другая статистика. Например, что 85-90% наркоманов, которые сидят на тяжелых наркотиках, начинали как раз с употребления марихуаны. Можно представить, какая у нас в стране будет статистика по тяжелым наркоманам после вступления в силу закона о легалайзе! Уверен, что большинство молодых людей, которые в 2019-м голосовали за Зеленского, на следующие выборы уже не придут — после легализации марихуаны всем им будет просто не до этого!» — заключил Молчанов.

Политолог заявил — все прекрасно понимают, что украинские силовики вряд ли способны обеспечить тотальный контроль над производителями сырья и дальнобойщиками. Полиция не может гарантировать, что на черный рынок не попадут составляющие каннабиса, которые можно использовать для производства каннабиоидных наркотиков.

«В рядах украинской полиции есть много людей, замешанных в наркотрафике. Значит, перед тем, как принять закон о легализации, нужно сначала ужесточить контроль над силовиками и транспортниками. Нужно принять все меры, чтобы это не представляло опасности для общества. Кроме того, согласно соцопросам, большинство украинцев отрицательно относится к легализации каннабиса и принятие этого закона Радой будет критически воспринято населением. Украинцы в большинстве своем сохраняют традиционные ценности, к тому же им ближе социальная повестка. Но власть обо всем этом почему-то забыла», — заключил политолог.

В 2013 году, при президенте Викторе Януковиче, Украина приняла Стратегию государственной наркополитики до 2020-го. В ней приоритетом было названо изучение перспектив медицинского применения каннабиноидов как обезболивающих и лекарственных препаратов. После победы Евромайдана лоббирование этой темы резко усилилось. В 2016 году группа депутатов Рады зарегистрировала законопроект о внесении каннабиса в список препаратов, оборот которых допустим в научных и медицинских целях.

Ранее комиссия ООН по наркотическим веществам исключила каннабис из Списка IV «Единой конвенции о наркотиках 1961 года» — перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля. За исключение каннабиса из списка опасных наркотиков выступили 27 стран-членов комиссии. Еще 25 стран, включая Россию, выступили против, Украина воздержалась. Всего в комиссию ООН по наркотическим веществам входят 53 государства.