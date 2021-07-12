Уфа, 12 июля. Житель Башкирии подозревается в изнасиловании и расчленении знакомых женщин. Как стало известно ФАН, преступления долгое время оставались нераскрытыми, а первой жертвой маньяка была его законная супруга.

В 2020 году в Башкирии пропала 43-летняя женщина. Под подозрение оперативников попал 44-летний знакомый жертвы. Как стало известно следствию, они подружились в социальной сети. В ходе отработки на причастность мужчины к другим преступлениям всплыли страшные подробности его жизни.

«По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», статье 131 УК РФ «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемый любил насиловать своих жертв в извращенной форме. Первый насильственный половой акт мужчина совершил в отношении своей официальной супруги. Женщина не хотела вступать в интимную связь с мужем, потому что была с ним в ссоре.

«Супруга сначала обратилась по данному факту в полицию, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Стражи порядка приняли заявление потерпевшей, однако впоследствии она отказалась от претензий к мужу. Он просил ее о пощаде и сердце женщины растаяло. Впоследствии жертва отказалась от обвинений и развелась с насильником».

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый вскоре после совершения первого преступлений женился во второй раз. Его деятельность прекратилась на период совместного проживания с новой пассией. Как утверждал обвиняемый, супруга полностью удовлетворяла его сексуальные потребности.

«В 2019 году он опять развелся и вышел «на охоту». Всего на его счету две изнасилованные и расчлененные женщины. Как выяснили следователи, одна из них скончалась в 2013 году. Куски человеческой плоти он разбрасывал в районе совершения преступления», — сообщил источник.

В 2020 году обвиняемый изнасиловал жительницу одной из деревень Мякинского района. Опять же в извращенной форме. Женщина, боясь за свою жизнь, не стала писать заявление в полицию. О противоправных действиях жителя Башкирии она сообщила лишь после его задержания.

Насильник не признал своей вины. Он утверждает, что убил своих жертв случайно, в целях самообороны. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.