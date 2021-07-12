Вашингтон, 12 июля. Американский лидер Джо Байден слукавил в трех моментах, когда заявил о выводе войск из Афганистана, считают журналисты из Соединенных Штатов.

Администрация США в прошлом году еще при президенте Дональде Трампе заключила договор с представителями движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), согласно которому американцы были обязаны вывести свои вооруженные силы до 1 мая 2021 года, приводит «ПолитРоссия» перевод материала авторов американского агентства CNN.

Нынешний президент Соединенных Штатов, хоть и не в установленные сроки, но все же выполнил условия договора, заключенного администрацией Трампа. Однако журналисты CNN вскрыли тройной обман Байдена в выводе американских войск из Афганистана. Глава Белого дома заявил, что он якобы не мог поступить иначе, поэтому выполнил обещание, однако история с иранской ядерной сделкой является примером того, как Байден может с легкостью выйти из договора, подписанного еще при Бараке Обаме в 2015 году, обратили внимание эксперты. По их мнению, в этом моменте американский лидер солгал первый раз.

Вторым обманом Байдена стало обещание, что специальный представитель Соединенных Штатов по примирению в Афганистане Залмай Халилзад будет всячески «способствовать» налаживанию мирного диалога между талибами и официальными властями в рамках урегулирования ситуации, считают аналитики. Они напомнили, что именно Халилзад еще при Трампе «отписал» талибам большую часть афганских территорий по результатам таких переговоров.

Третьим моментом, когда глава Белого дома слукавил, стало заявление, в котором Байден указал на «невозможность» вечного пребывания американских войск на территории другого государства, отметили эксперты. Однако, по их словам, военный контингент ВС США вот уже 70 лет находится в Южной Корее, хотя Корейская война уже давно закончилась. Резюмируя, авторы материала добавили, что вся речь Байдена была «полнейшим бредом».

Ранее британские аналитики заявили, что американская кампания в Афганистане, на которую Вашингтон потратил колоссальные средства, была абсолютно бессмысленной. Они подчеркнули, что американцы попросту бросили целую страну и союзников из афганского правительства на произвол судьбы, уйдя при этом ни с чем.

1 Организация запрещена на территории РФ.