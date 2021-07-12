Когда инициатива не наказуема: как спасали Няндому и возили «большой балет» в Палкино

Образовательный экспресс-марафон «От слов к гранту!» стартует в России 14 июля. В рамках мероприятия эксперты по социальному проектированию помогут участникам в подготовке заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Сколько денег готов потратить фонд на гранты? Как общественные культурные инициативы меняют жизнь в городах и селах? Можно ли в деревне организовать выступление труппы Большого театра? И к чему это может привести? На эти и другие вопросы ответили представители Общественной палаты Петербурга в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Петербург не мог не отреагировать на такое событие, как учреждение Президентского фонда культурных инициатив, рассказал в ходе пресс-конференции руководитель Санкт-Петербургского Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», эксперт Общественной палаты Санкт-Петербурга Алексей Матвеев. В рамках фонда предусмотрены реализация различных культурных проектов и выдача грантов на общую сумму в 3,5 млрд рублей.

«Президентский фонд культурных инициатив объявил прием заявок на первый конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Об этом мы узнали совсем недавно во время послания президента Федеральному собранию РФ. Безусловно, это стало ключевым трендом деятельности на весь год. Все учреждения культуры посмотрели в сторону проектной деятельности, все некоммерческие организации увидели большую мотивацию для формирования своих проектов», — рассказал Матвеев.

В городе, по его словам, большое количество некоммерческих организаций, которые решают остросоциальные проблемы, создавая культурный продукт. Поэтому было решено поддержать общественников и организовать для них образовательный экспресс-марафон «От слов к гранту!». Марафон начнется 14 июля, вести его будут лучшие эксперты России по социальному проектированию. Поскольку мероприятие пройдет в онлайн-формате, принять участие в нем смогут не только петербуржские общественники, но и представители некоммерческих организаций из других регионов России. При этом он особо отметил, что в регионах культурный продукт — это реальный инструмент социально-экономического развития. Поэтому для них опыт участия в марафоне может быть особенно ценным. В качестве одного из успешных региональных проектов Матвеев привел в пример кейс, который был реализован в Няндоме, городке Архангельской области с двадцатитысячным населением.

«Девушка из Няндомы съездила на форум, получила скромный грант, даже по меркам ее города, собрала десять активных молодых людей, своих приятелей. Оказалось, у всех есть мечты и идеи, а идеи нешуточные: кто-то хотел парк экстремальных видов спорта, кто-то — огромный коворкинг, кто-то — свою хлебопекарню. Казалось бы, для Няндомы это просто фантастические истории. Но она придумала отличный форум, на который приехали эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга. Они обратили внимание органов власти на молодых людей: что это не просто городские сумасшедшие, а люди, желающие принести федеральный грант в регион и решить проблемы», — поделился Матвеев.

Если 2-3 года назад бюджет комитета по молодежной политике Няндомы составлял 400 тыс. рублей в год, то теперь он равен 6-7 млн рублей. Благодаря грантам появилась возможность развития региона в сфере молодежной политики.

Федеральное агентство новостей /

Еще один пример, как проектная деятельность дала реальный толчок к развитию поселения: это история о балете в деревне Палкино Псковской области. Матвеев рассказал, что жителям деревни не хватало культурной жизни, они каким-то чудом договорились с балетной труппой «Имперского русского балета» о выступлениях в местном Доме культуры. Сельчане решили, раз труппа каждое лето едет на гастроли мимо их деревни, почему бы не попросить артистов о выступлении. Артисты в свою очередь не отказали в просьбе. Мероприятие собирало огромное количество людей и привлекло к себе внимание прессы. На третий год администрация района была вынуждена сделать дорогу. А местные жители, вдохновившись удачным опытом, построили открытую площадку для праздников.

«Для чиновников изначально эта инициатива вызывала смех: какой балет в деревне?! Однако это событие перевернуло деревню, перевернуло район. Это работает! Поэтому мы надеемся, что и в Петербурге наши культурные проекты и акции перестанут быть просто фестивалями для сохранения культурных традиций, а начнут вдохновлять и перезагружать отдаленные территории Петербурга», — сказал участник конференции.

Федеральное агентство новостей /

Президентский фонд культурных инициатив в этом плане предоставляет широкие возможности для общественников, надо только уметь ими пользоваться. Руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Артюхова подчеркнула, что для этого и был разработан обучающий марафон.

«Мы не только предоставляем площадку. Наша организация готова оказывать методическую дополнительную поддержку тем, кто будет писать проекты, и большую информационную поддержку тем организациям, которые выиграют», — заявила она.

Фонд, по ее словам, перспективен тем, что дает возможность непосредственно взаимодействовать бюджетным учреждениям с некоммерческими организациями.