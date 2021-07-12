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Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова объявила о разводе

  /   Обновлено: 12 июля 2021 17:13
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова объявила о разводе
Prt Scr youtube.com  /  Ксения Собчак

Москва, 12 июля. Актриса Варвара Шмыкова, известная многим зрителям по сериалу «Чики», официально рассталась с супругом — оператором Евгением Козловым.

Знаменитость объявила о разводе с мужем, от которого у нее есть сын Корней, на своей странице в Instagram. Шмыкова отметила, что познакомилась с Козловым ровно десять лет назад.

«12 июля. В этот день мы с Евгением познакомились 10 лет назад, и на сегодня (так совпало) назначен наш официальный развод», — написала актриса.

Актриса не назвала причину разрыва с супругом, но отметила, что все в жизни непостоянно и далеко не на все есть возможность повлиять. День развода звезда сериала «Чики» считает днем благодарности за эмоции, близость и за путь, пройденный с мужем.

О расставании Шмыковой с супругом писали еще весной. Тогда актрису заподозрили в романе с диджеем Даней Радловым.

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актриса чики шмыкова
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