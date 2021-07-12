Олег Лурье назвал истинные причины ухода «финансового тигра» Яшина со своего поста

Илья Яшин сложил с себя полномочия главы Красносельского района Москвы не из-за давления прокуратуры, а из-за трусости и чувства страха. Об этом в интервью ФАН заявил публицист Олег Лурье.

Напомним, 12 июля Яшин в своих социальных сетях объявил о сложении с себя полномочий главы района, объяснив это постоянными проверками возглавляемого им муниципалитета.

«Он просто боится так же, как он уже боялся и даже своих предавал, когда открестился от ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России. — Прим. ФАН), после признания их экстремистскими. Он тут же сказал: «Я — не я, и хата не моя!» Просто мелкий трус, изображающий из себе оппозиционера — не Че Гевара явно», — выразил свою точку зрения Лурье.

По словам собеседника ФАН, Илья Яшин куда больше походит на героя знаменитых произведений Ильфа и Петрова.

«Он не борец. Он любил и страдал. Любил деньги и страдал от их недостатка, как Остап Бендер», — процитировал классиков публицист.

Он напомнил о том, как муниципальный депутат сдал свою родную бабушку в дом престарелых, а также о скандальной покупке квартиры в центре Москвы. Кроме того, перед самым уходом с должности Илья Яшин поощрил себя премией в четверть миллиона, по всей видимости, за «эффективную работу» на своем посту.

Впрочем, жители Красносельского района столицы вряд ли согласились с таким направлением расходования бюджетных средств. В районном паблике в социальной сети Facebook никто не рвет на себе волосы из-за ухода талантливого управленца.

«Илья Яшин выпустил «ролик-отчет», в котором рассказал о своем «скромном» приобретении — роскошных апартаментах в центре Москвы площадью 105 кв. метров, на покупку которых депутат якобы потратил все свои сбережения: и свою старую «уютную холостяцкую квартирку» продал, и кредитов понабрал, — говорится в одной из публикации группы. — В антикоррупционной декларации за 2020 год нет ни слова о взятых кредитах… Исходя из той же декларации, его «уютная холостяцкая квартирка» по-прежнему находится в его собственности».

vk.com / Илья Яшин

«Откуда деньги, Яшин?», «Наш глава Яшин финансовый тигр!», «Декларация лжи и шикарная жизнь Яшина» — под такими заголовками публикуются в паблике расследования районных активистов.

«Яшин в очередной раз показал свою трусость, потому что нормальный руководитель, у которого совесть чиста, всегда может пояснить, откуда у него деньги. А Илья этого показать не может, — пояснил Олег Лурье. — И когда он понял, что припекло, когда те же избиратели спрашивают: «А откуда деньги у тебя, дорогой?», естественно, он предпочел уйти. Не будет же он показывать свои настоящие источники финансирования. Он просто, простите, обделался, когда понял, что придется отвечать на эти вопросы».

Ранее Яшин подал иск к окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Московской городской думы по одномандатному избирательному округу №37. Комиссия отказала ему в регистрации и принятии бюджета из-за связи с «Фондом борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремисткой организацией и запрещена в РФ). Яшин требовал через суд себя зарегистрировать кандидатом. Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.