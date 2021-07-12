Движение «Талибан» попросило Россию снять с него санкции

Москва, 12 июля. Талибы попросили Россию исключить их из санкционного списка. Об этом рассказал представитель «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) Дохе Сухейль Шахин.

Он вместе с делегацией посещал Москву. По словам представителя талибов, он просил Россию убедить Совет Безопасности ООН снять ограничения с его организации, передает РИА Новости.

Недавно спикер МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров не встречался с талибами. По ее словам, фото, публикуемые в Сети, были сделаны в 2019 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.