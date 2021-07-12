Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 16:53
16:52
Общество
Попова назвала число регионов РФ с обязательной вакцинацией от коронавируса
16:52
Происшествия
Неадекватного пьяного мигранта избили в Петербурге
16:52
Общество
Штамм коронавируса «Лямбда» выявили в Швейцарии
16:51
Общество
Как в Эрмитаже: в тульском музее поселились кошки
16:49
Спорт
Вице-губернатор Петербурга назвал цифры посещаемости «Зенит-Арены» во время Евро-2020
16:49
Армия
Афганские силовики заявили о ликвидации главы разведки "Талибана"
16:47
Экономика
Платежный сервис Apple Pay теперь поддерживает карту «Мир»
16:44
Общество
Жители Севастополя рассказали, как изменился город при губернаторе Развожаеве
16:42
Политика
Лавров встретится с главами МИД Шанхайской организации сотрудничества
16:40
Политика
Движение «Талибан» попросило Россию снять с него санкции
Все новости

Движение «Талибан» попросило Россию снять с него санкции

  /   Обновлено: 12 июля 2021 16:47
Политика
Движение «Талибан» попросило Россию снять с него санкции
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 июля. Талибы попросили Россию исключить их из санкционного списка. Об этом рассказал представитель «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) Дохе Сухейль Шахин.

Он вместе с делегацией посещал Москву. По словам представителя талибов, он просил Россию убедить Совет Безопасности ООН снять ограничения с его организации, передает РИА Новости.

Недавно спикер МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров не встречался с талибами. По ее словам, фото, публикуемые в Сети, были сделаны в 2019 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

санкции оон талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru