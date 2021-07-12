Индийская пилотажная группа Sarang покажет авиашоу на МАКС-2021

Москва, 12 июля. Индийские летчики из пилотажной группы Sarang покажут авиашоу на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, летный состав прибудет в Россию 12 июля.

Прибытие индийских асов вместе с авиатехникой ожидают на аэродроме «Раменское» ЛИИ им. М.М. Громова, после чего специалисты приступят к изучению аэрдрома и окружающей местности перед тем, как перейти к репетиции шоу.

Группа Sarang, что в переводе с санскрита означает «Павлин», была сформирована в 2003 году в индийских ВВС. В составе группы находится четыре вертолета ALH Druhv, которые окрашены в яркие цвета. На шоу летчики используют дымогенераторы, которые дополнят цветным дымом фигуры высшего пилотажа.

Ежегодный форум МАКС отличает насыщенная летная программа, в которой традиционно принимают участие пилотажные группы международного класса. Организаторы выставки АО «Авиасалон» ведут постоянную работу по привлечению новых участников, благодаря их усилиям на МАКС уже выступали итальянские пилоты из Frecce Tricolori, французская Patroulle de France, китайская «1 августа», франко-швейцарская Breitling, Fursan Al Emarat из ОАЭ, латвийская Baltic Bees и литовская ANBO.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин также может посетить Международный авиакосмический салон «МАКС-2021». Мероприятие состоится с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.