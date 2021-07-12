Несколько человек погибли во время празднования победы Италии на Евро-2020

Рим, 12 июля. Италия праздновала победу футбольной сборной на чемпионате Европы. На фоне стихийных торжеств полиция зафиксировали гибель нескольких человек.

Один итальянец стал жертвой ДТП на Сицилии. Молодые люди ехали отмечать победу сборной, и произошла авария в провинции Катании. Там столкнулись автомобиль, два скутера и мотоцикл. Еще четверо попали с травмами в больницу.

Еще одно ДТП произошло в провинции Алессандрии. В лобовом столкновении погиб 27-летний мужчина. Убийство во время футбольных торжеств произошло в провинции Фодже. Жертвой оказался 32-летний мужчина на скутере. Еще одну смерть полицейские также связывают с праздником. Утонувший в одном из каналов в Венеции мужчина, по данным СМИ, мог праздновать футбольную победу страны.

Кроме того, ранее стало известно, что 15 человек пострадали в Милане на празднике в честь победы Италии на Евро-2020.