Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 18:20
18:20
Происшествия
Более десяти спасателей тушили пожар в жилом доме в Ленобласти
18:19
Экономика
Молодые ученые России представят инновационные проекты в рамках МАКС-2021
18:17
Весь мир
Почему диалог Путина с Байденом вызывает опасения в Китае
18:16
Армия
Российские летающие «роботы» напугали американских экспертов
18:16
Политика
Елена Панина: США вновь бесцеремонно поучают охваченную протестами Кубу
18:15
Общество
Уникальный метод проектирования полимерных композитов предложили в России
18:12
Происшествия
Главврач клиники Бехтерева рассказал ФАН о безопасности пациентов
18:12
Политика
Профессор СПбГУ Хейфец: протесты на Кубе координируют соцсети
18:11
Происшествия
Двое гонщиков сгорели в разбитом Porsche в Ленобласти
18:11
Евро 2020
Бывший вратарь сборной России Акинфеев высказался об уходе Черчесова
Все новости

У нее дар чувствовать смешное: режиссер Роман Самгин об актрисе Юлии Михалковой
Общество
У нее дар чувствовать смешное: режиссер Роман Самгин об актрисе Юлии Михалковой
ТАСС  /  Михаил Терещенко

Актриса Юлия Михалкова в этот понедельник празднует свой 38-й день рождения. В беседе с ФАН именинницу поздравил режиссер Роман Самгин.

Собеседник рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с артисткой на картине «Везучий случай».

«Замечательная актриса. Талантливая, работоспособная, веселая, приятная в общении. У меня только самые лучшие воспоминания. Можно много говорить о ее высоких профессиональных качествах. Она заразительна, вносит очень удачные предложения. На съемочной площадке она абсолютно компанейская. Старается создавать хорошую атмосферу. Всех поддерживает. В трудный момент на нее всегда можно рассчитывать», — сказал режиссер.

У нее дар чувствовать смешное: режиссер Роман Самгин об актрисе Юлии Михалковой
кадр из фильма «Везучий случай»  / 

Роман Самгин поведал, что ему посчастливилось не раз сотрудничать с Юлией Михалковой. Впрочем, меньше, чем хотелось бы.

«Мы работали с ней на нескольких проектах. Я уже и не припомню все. Был скетч-ком, потом сериал, по-моему, на НТВ. Вроде бы, он назывался «Стройка». К сожалению, в обычной жизни не получается поддерживать общение. Оба заняты. Когда слышу ее фамилию на очередном проекте, всегда испытываю радость», — сообщил собеседник ФАН.

У нее дар чувствовать смешное: режиссер Роман Самгин об актрисе Юлии Михалковой
ТАСС  / Вячеслав Прокофьев

Он передал через ФАН свои пожеланиями имениннице.

«Бодрости духа, хорошего настроения. Новых интересных ролей. Я вижу, что ей по силам еще более сложные работы в кино, чем у нее были до сих пор. Она замечательная комедийная актриса. У нее есть такой дар: она чувствует смешное. К жизни она относится с юмором и транслирует свою философию зрителям», — подытожил Роман Самгин.

Ранее актер Виталий Кищенко с помощью ФАН поздравил с днем рождения режиссера Павла Лунгина. По словам собеседника, с мастером очень комфортно работать на съемочной площадке.

Вернуться назад

юлия михалкова роман самгин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru