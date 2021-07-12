У нее дар чувствовать смешное: режиссер Роман Самгин об актрисе Юлии Михалковой

Актриса Юлия Михалкова в этот понедельник празднует свой 38-й день рождения. В беседе с ФАН именинницу поздравил режиссер Роман Самгин.

Собеседник рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с артисткой на картине «Везучий случай».

«Замечательная актриса. Талантливая, работоспособная, веселая, приятная в общении. У меня только самые лучшие воспоминания. Можно много говорить о ее высоких профессиональных качествах. Она заразительна, вносит очень удачные предложения. На съемочной площадке она абсолютно компанейская. Старается создавать хорошую атмосферу. Всех поддерживает. В трудный момент на нее всегда можно рассчитывать», — сказал режиссер.

кадр из фильма «Везучий случай» /

Роман Самгин поведал, что ему посчастливилось не раз сотрудничать с Юлией Михалковой. Впрочем, меньше, чем хотелось бы.

«Мы работали с ней на нескольких проектах. Я уже и не припомню все. Был скетч-ком, потом сериал, по-моему, на НТВ. Вроде бы, он назывался «Стройка». К сожалению, в обычной жизни не получается поддерживать общение. Оба заняты. Когда слышу ее фамилию на очередном проекте, всегда испытываю радость», — сообщил собеседник ФАН.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Он передал через ФАН свои пожеланиями имениннице.

«Бодрости духа, хорошего настроения. Новых интересных ролей. Я вижу, что ей по силам еще более сложные работы в кино, чем у нее были до сих пор. Она замечательная комедийная актриса. У нее есть такой дар: она чувствует смешное. К жизни она относится с юмором и транслирует свою философию зрителям», — подытожил Роман Самгин.

Ранее актер Виталий Кищенко с помощью ФАН поздравил с днем рождения режиссера Павла Лунгина. По словам собеседника, с мастером очень комфортно работать на съемочной площадке.