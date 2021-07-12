Роспотребнадзор разработал новые критерии проведения массовых мероприятий

Москва, 12 июля. Специалисты Роспотребнадзора назвали критерии, отвечающие за возможность проведения массовых мероприятий в регионах России.

Они зависят от темпов распространения коронавирусной инфекции, сказано в документе, опубликованном ведомством.

Массовые мероприятия без ограничений по числу зрителей разрешат проводить в тех субъектах страны, где снижается заболеваемость COVID-19.

Росавиация обязала отечественных пилотов и стюардесс проходить ПЦР-тестирование на коронавирус каждые три дня. Решение нацелено на недопущение распространения коронавирусной инфекции.