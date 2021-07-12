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Титов прекратил работу над возвращением в Россию бизнесменов из «лондонского списка»

  /   Обновлено: 12 июля 2021 16:39
Политика
Титов прекратил работу над возвращением в Россию бизнесменов из «лондонского списка»
Федеральное агентство новостей  /  Владислав Куликов

Москва, 12 июля. Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова перестал работать над возвращением предпринимателей из «лондонского списка» в Российскую Федерацию.

Причиной такой инициативы стала позиция Генпрокуратуры РФ, которая не может дать гарантии, что бизнесменов не заключат под стражу по возвращении в Россию. Об этом говорится в тексте доклада Титова, который он представит президенту Владимиру Путину, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин заслушает доклад Титова 12 июля. По его словам, эта встреча готовилась уже давно.

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