Титов прекратил работу над возвращением в Россию бизнесменов из «лондонского списка»

Москва, 12 июля. Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова перестал работать над возвращением предпринимателей из «лондонского списка» в Российскую Федерацию.

Причиной такой инициативы стала позиция Генпрокуратуры РФ, которая не может дать гарантии, что бизнесменов не заключат под стражу по возвращении в Россию. Об этом говорится в тексте доклада Титова, который он представит президенту Владимиру Путину, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин заслушает доклад Титова 12 июля. По его словам, эта встреча готовилась уже давно.