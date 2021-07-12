Олег Меньшиков неделю пролежал в коме после плановой операции

Москва, 12 июля. Актер, режиссер и педагог Олег Меньшиков провел неделю в коме после операции. У знаменитого артиста возникли проблемы с сердцем.

Полгода назад Меньшиков был по-настоящему близок к смерти. Актер лег на плановую операцию, которая совсем не казалась страшной, однако во время работы хирургов что-то пошло нет так.

Когда режиссер лежал на операционном столе, у него упало давление, и остановилось сердце. В результате Меньшиков впал в кому. Об этом никто не знал, кроме супруги педагога Анастасии Черновой и людей из близкого окружения семьи.

«Мое состояние было настолько плачевным, что врачи говорили Насте: возможно, придется готовиться к худшему», — поделился артист в интервью на YouTube-канале Светланы Бондарчук.

Меньшиков благодарен врачам, которые вытащили его с того света. После выхода из комы актеру удалось вернуться к привычному образу жизни, однако он все равно стал по-другому смотреть на происходящее. Артист добавил, что не видел никаких тоннелей со светом в конце, когда лежал без сознания.

«Помню, что летал — был в космосе, на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами», — рассказал режиссер.

Олег Меньшиков появится в главной роли в сериале «Ваша честь», съемки которого недавно завершились. Проект является российской адаптацией популярного израильского сериала.