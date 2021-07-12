Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 16:52
16:52
Общество
Попова назвала число регионов РФ с обязательной вакцинацией от коронавируса
16:52
Происшествия
Неадекватного пьяного мигранта избили в Петербурге
16:52
Общество
Штамм коронавируса «Лямбда» выявили в Швейцарии
16:51
Общество
Как в Эрмитаже: в тульском музее поселились кошки
16:49
Спорт
Вице-губернатор Петербурга назвал цифры посещаемости «Зенит-Арены» во время Евро-2020
16:49
Армия
Афганские силовики заявили о ликвидации главы разведки "Талибана"
16:47
Экономика
Платежный сервис Apple Pay теперь поддерживает карту «Мир»
16:44
Общество
Жители Севастополя рассказали, как изменился город при губернаторе Развожаеве
16:42
Политика
Лавров встретится с главами МИД Шанхайской организации сотрудничества
16:40
Политика
Движение «Талибан» попросило Россию снять с него санкции
Все новости

Онкологи объяснили смертельную опасность проблем с мочеиспусканием
Общество
Онкологи объяснили смертельную опасность проблем с мочеиспусканием
pixabay.com

Москва, 12 июля. Частое мочеиспускание, слабый напор мочи и другие проблемы с опорожнением мочевого пузыря могут указывать на развитие опасного заболевания у мужчин, предупредили онкологи.

Трудности с мочеиспусканием, частые или резкие позывы в туалет, слишком долгое опорожнение мочевого пузыря могут свидетельствовать о развитии рака простаты. Кровь в моче или сперме также считается веским поводом обратиться к врачу, обратили внимание специалисты.

Рак простаты считается самым распространенным видом онкологического заболевания среди мужчин. Эту болезнь тяжело выявить не первых стадиях, поскольку опухоль может расти с небольшой скоростью и долгое время не давать о себе знать, констатировали онкологи.

Сотрудники Томского политехнического университета разработали аппарат, способный распознавать рак груди и простаты. Разработка также поможет врачам диагностировать у пациентов метастазы.

Вернуться назад

рак рак простаты признаки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru