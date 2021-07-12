Онкологи объяснили смертельную опасность проблем с мочеиспусканием

Москва, 12 июля. Частое мочеиспускание, слабый напор мочи и другие проблемы с опорожнением мочевого пузыря могут указывать на развитие опасного заболевания у мужчин, предупредили онкологи.

Трудности с мочеиспусканием, частые или резкие позывы в туалет, слишком долгое опорожнение мочевого пузыря могут свидетельствовать о развитии рака простаты. Кровь в моче или сперме также считается веским поводом обратиться к врачу, обратили внимание специалисты.

Рак простаты считается самым распространенным видом онкологического заболевания среди мужчин. Эту болезнь тяжело выявить не первых стадиях, поскольку опухоль может расти с небольшой скоростью и долгое время не давать о себе знать, констатировали онкологи.

Сотрудники Томского политехнического университета разработали аппарат, способный распознавать рак груди и простаты. Разработка также поможет врачам диагностировать у пациентов метастазы.