Рига, 12 июля. Страны Балтийского региона готовы пожертвовать благополучием своих граждан ради отчислений в «копилку» НАТО, заявили прибалтийские аналитики.

Регламент Североатлантического альянса требует от стран, входящих в блок, отчислять в общую «копилку» не менее 2% ВВП, напомнили авторы издания The Baltic Word. По их словам, в настоящий момент не все государства выполняют это требование, однако Прибалтика находится среди тех, кто вкладывает в общий оборонный бюджет необходимые суммы. Эксперты уточнили, что Латвия выделила на военные расходы в текущем году 700 миллионов евро, планируя провести модернизацию своих войск, а также повысить безопасность в киберпространстве.

Латвийские власти собираются усовершенствовать противовоздушную оборону государства, повысить квалификацию военнослужащих, а также создать всю необходимую инфраструктуру для эксплуатации вертолетов Black Hawk американского производства, объяснили авторы материала.

Эстония решила потратить на военные нужды 650 миллионов евро, отметили аналитики. Они уточнили, что Таллин планирует сосредоточить все силы на переформировании двух основных пехотных бригад, чтобы получить в итоге полностью механизированные соединения, основной акцент которых будет сделан на артиллерийских системах.

Отличилась же среди всех прибалтийских государств Литва, выделившая на оборонную сферу более миллиарда евро, подчеркнули журналисты. Вильнюс хочет в целом повысить уровень боеспособности армии государства, эффективность обороны, а также безопасность в киберпространстве. Авторы статьи обратили внимание, что литовские власти не планируют останавливаться на этом, намереваясь к концу десятилетия повысить взносы в бюджет НАТО до 2,5% ВВП, причем их абсолютно не волнуют негативные экономические последствия пандемии COVID-19. Подобный финансовый маневр Литвы в угоду НАТО возмутил прибалтийское СМИ. Эксперты напомнили о подорожании потребительских цен на энергоносители в июле, прогнозируя дальнейший рост стоимости товаров и услуг.

«Тем не менее даже в такой сложной экономической ситуации Литва не повышает траты на социальную сферу, а дополнительно выделяет 15,9 миллиона евро на охрану границы и 20,7 миллиона евро — на увеличение военных расходов», — констатировали аналитики.

Ранее политолог из Финляндии Йохан Бекман предупредил о новых возможных провокациях в Крыму со стороны НАТО. По его словам, Запад раздувает антироссийскую истерию в СМИ, подготавливая «кровавый сценарий» для полуострова. Эксперт добавил, что первой попыткой его реализации стала авантюра с британским эсминцем HMS Defender, которая провалилась.