Пять детей отравились хлоркой в казанском аквапарке. События дня

Туристов депортируют с Бали за нарушение ограничений по COVID-19
Власти Индонезии депортируют четырех туристов, в том числе из России, за нарушение мер, введенных для борьбы с COVID-19. Отмечается, что россиянка получила положительный тест на коронавирус, но покинула отель, где должна была находиться на самоизоляции. Правоохранители поймали ее ночью. В настоящий момент женщина продолжает отбывать изоляцию в столице острова Денпасар. Когда она поправится, ее депортируют в Россию. Аналогичные меры будут приняты в отношении граждан из США и Ирландии. Сейчас туристы находятся в иммиграционной службе в камере содержания за несоблюдение масочного режима, они должны будут вернуться в свои страны в понедельник вечером.
Прогулки по лесам Подмосковья запретили до 19 июля
gov-murman.ru /
Аномально жаркая погода может стать причиной лесных пожаров. Власти Московской области запретили прогулки по лесам на территории региона с целью обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства. Ограничение будет действовать с 12 по 19 июля. Штраф за нарушение этого требования составит 4000-5000 рублей.
Прокуратура Казани проводит проверку после отравления детей хлоркой
Федеральное агентство новостей / Денис Машкин
Прокурорская проверка организована по факту отравления пяти несовершеннолетних в казанском аквапарке «Ривьера». Пострадавшие доставлены в больницу. Один ребенок находится в реанимации, остальные — в приемном покое в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, дети отравились хлоркой. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в отношении развлекательного заведения.