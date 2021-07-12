Пять детей отравились хлоркой в казанском аквапарке. События дня

Туристов депортируют с Бали за нарушение ограничений по COVID-19

Власти Индонезии депортируют четырех туристов, в том числе из России, за нарушение мер, введенных для борьбы с COVID-19. Отмечается, что россиянка получила положительный тест на коронавирус, но покинула отель, где должна была находиться на самоизоляции. Правоохранители поймали ее ночью. В настоящий момент женщина продолжает отбывать изоляцию в столице острова Денпасар. Когда она поправится, ее депортируют в Россию. Аналогичные меры будут приняты в отношении граждан из США и Ирландии. Сейчас туристы находятся в иммиграционной службе в камере содержания за несоблюдение масочного режима, они должны будут вернуться в свои страны в понедельник вечером.