ФАН публикует кадры наезда внедорожника на пешеходов в Тюмени

Тюмень, 12 июля. Водитель за рулем внедорожника попал в ДТП. Автомобиль вылетел на пешеходный переход, где стояли люди.

Серьезное ДТП произошло в районе пересечения улицы Ставропольской и Червишевского тракта. ФАН публикует видео с аварией, в которой чудом никто не пострадал.

По предварительным данным, внедорожник вылетел на пешеходный переход, но его задержало ограждение. Он останавливается прямо там, где должны стоять люди. Пострадавших в результате ДТП нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства случившегося. Водителю придется объяснить, как все произошло. Скорая помощь также приехала по вызову.