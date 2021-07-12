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ФАН публикует кадры наезда внедорожника на пешеходов в Тюмени

  /   Обновлено: 12 июля 2021 16:34
Происшествия
ФАН публикует кадры наезда внедорожника на пешеходов в Тюмени
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Тюмень, 12 июля. Водитель за рулем внедорожника попал в ДТП. Автомобиль вылетел на пешеходный переход, где стояли люди.

Серьезное ДТП произошло в районе пересечения улицы Ставропольской и Червишевского тракта. ФАН публикует видео с аварией, в которой чудом никто не пострадал.

По предварительным данным, внедорожник вылетел на пешеходный переход, но его задержало ограждение. Он останавливается прямо там, где должны стоять люди. Пострадавших в результате ДТП нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства случившегося. Водителю придется объяснить, как все произошло. Скорая помощь также приехала по вызову.

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дтп авария тюмень
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