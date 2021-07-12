Зеленский намерен добиться остановки «Северного потока — 2» на переговорах с Меркель

Берлин, 12 июля. Украинский президент Владимир Зеленский намерен добиться остановки строительства газопровода «Северный поток — 2» на переговорах с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Об этом проинформировал пресс-секретарь украинского лидера. Глава государства прибыл на переговоры с немецким руководством в Берлин 11 июля. Зеленский уже успел встретиться с президентом ФРГ.

Как стало известно, Правительство Германии заявило о неизменной позиции по вопросу «СП-2». В кабмине уточнили, что украинская сторона осведомлена об интересах Берлина.