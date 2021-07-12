Андрей Губин провел экскурсию по своей 4-комнатной квартире в Москве

Москва, 12 июля. Звезда 90-х Андрей Губин владеет всего одной квартирой в столице, которую приобрел больше 20 лет назад. Недавно певец провел экскурсию по своему дому для журналистов НТВ.

Сам артист признается, что ремонт последний раз делал через пару лет после покупки. За эти десятилетия в интерьере квартиры мало, что изменилось. Преданные поклонники вспомнили о выпуске программы «Напросились» с участием звезды 90-х, который вышел в 2002 году. Они отметили, что на своих местах остались даже небольшие памятные вещицы — картины, настольные лампы, вазы.

В квартире Андрея Губина довольно скромно, но при этом уютно и чисто. Певец владеет четырехкомнатной квартирой — в его распоряжении гостиная, спальня, ванная комната, кухня и небольшой гардероб. Последнюю комнату пришлось оборудовать из-за любви артиста к шопингу. Журналисты обнаружили в доме Губина внушительных размеров аквариум. Как объяснил хозяин, он давно уже не держит питомцев, поскольку не успевает следить за ними из-за частых разъездов.

С особой гордостью певец показал полку с многочисленными музыкальными наградами, среди которых и «Золотые граммофоны» и несколько премий с фестиваля «Песня года». По словам Губина, он не хочет возвращаться на сцену, но с музыкой связана вся его жизнь и он по-прежнему сочиняет разный композиции. В его спальне помимо большой кровати, стоит фортепиано, синтезатор и даже гитара.

В конце прошлого года друзья артиста забили тревогу, когда тот перестал отвечать на звонки. Они даже подали заявление в полицию о пропаже человека. Губина искали почти месяц, пока продюсер певца Тарас Ващишин не раскрыл правду об исчезновении поп-исполнителя.