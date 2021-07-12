Мундепа Хараидзе перевели из СИЗО под домашний арест

Москва, 12 июля. Мосгорсуд отпустил под домашний арест муниципального депутата Кетеван Хараидзе. Ранее женщина находилась в следственном изоляторе.

Об этом сообщила журналист и активист Лиза Нестерова в своем Telegram-канале.

В середине июня сотрудники Следственного комитета задержали муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе после проведения следственных мероприятий в ее квартире. Хамовнический районный суд Москвы назначил политику меру пресечения в виде заключения под стражу. Хараидзе является фигурантом уголовного дела по факту мошенничества.