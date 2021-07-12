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Мундепа Хараидзе перевели из СИЗО под домашний арест

  /   Обновлено: 12 июля 2021 16:29
Происшествия
Мундепа Хараидзе перевели из СИЗО под домашний арест
pixabay.com

Москва, 12 июля. Мосгорсуд отпустил под домашний арест муниципального депутата Кетеван Хараидзе. Ранее женщина находилась в следственном изоляторе.

Об этом сообщила журналист и активист Лиза Нестерова в своем Telegram-канале.

В середине июня сотрудники Следственного комитета задержали муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе после проведения следственных мероприятий в ее квартире. Хамовнический районный суд Москвы назначил политику меру пресечения в виде заключения под стражу. Хараидзе является фигурантом уголовного дела по факту мошенничества.

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