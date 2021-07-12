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Неравнодушная жительница Перми помогла вернуться домой потерявшемуся дедушке

  /   Обновлено: 12 июля 2021 16:21
Общество
Неравнодушная жительница Перми помогла вернуться домой потерявшемуся дедушке
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Пермь, 12 июля. Молодая пермячка помогла вернуться домой заблудившемуся дедушке. Подробно об этом рассказали в отряде «Прикамье. Поиск».

Девушка позвонила в поисковую организацию и сообщила о потерявшемся пожилом мужчине. Пенсионер пришел к офису, где работала жительница Перми, и начал пить жидкость из банки для окурков. Девушка отняла тару и напоила мужчину чистой водой. Поисковики, к которым обратилась пермячка, помогли дедушке вернуться к жене и сыну.

Оказалось, что у пенсионера начала развиваться деменция. Родные искали заблудившегося дедушку день и ночь, после чего обратились в полицию. Родственникам людей со старческим слабоумием напомнили о необходимости пришить к одежде пенсионеров бирки или положить им в карманы записки с номерами телефонов.

Похожая ситуация произошла в Твери. Местные жительницы заметили пенсионера, который растерянно бродил вдоль жилого дома. Он смог назвать свою фамилию, имя и отчество. Женщины обратились к волонтерам и правоохранителям, которые помогли дедушке вернуться домой.

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