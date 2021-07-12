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Сменившую прическу Кети Топурию сравнили с молодой Пугачевой
Шоу-бизнес
Сменившую прическу Кети Топурию сравнили с молодой Пугачевой
instagram.com  /  @keti_one_official

Москва, 12 июля. Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия показала результат кардинального преображения. С новой прической певица, по мнению ее фанатов, стала походить на молодую Аллу Пугачеву.

Артистка всегда любила экспериментировать, однако обычно она ограничивалась лишь провокационными нарядами. Единственное, что всегда оставалось неизменным в образе Кети Топурии, — ее прическа. Звезда всегда носила прямые волосы, лишь изредка появляясь с легкой завивкой. Однако недавно она решилась на афрокудри. Солистка «А’Студио» побывала в салоне красоты, где ей сделали объемную шевелюру из мелких кудряшек.

Фанаты, однако, восприняли такие перемены во внешности Кети Топурии неоднозначно. В комментариях подписчики разделились на два лагеря: одни пришли в восторг от афрокудряшек и разглядели у певицы латино-американские корни. Другие же настоятельно посоветовали артистке вернуть прямые волосы. Немало пользователей Сети сравнили солистку «А’Студио» после преображения с Пугачевой.

«Если прищурить один глаз, то вылитая Примадонна в молодости!»;

«Не могу понять, кого вы мне больше напоминаете: Пугачеву или Леонтьева...»;

«Молодая Алла Пугачева! Сразу о ней подумала, когда увидела Кети с кудряшками!» —высказалисть фолловеры.

Кети Топурия лично знакома с легендой советской и российской эстрады Аллой Пугачевой. Певица призналась, что Примадонна относится к ней с симпатией, а своей поддержкой немало помогла ей в карьере.

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пугачева мода стиль прическа топурия
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