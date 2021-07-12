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Полиция Бразилии задержала рекордную партию марихуаны из Парагвая
Весь мир
Полиция Бразилии задержала рекордную партию марихуаны из Парагвая
Global Look Press  /  Antonio Sempere / Keystone Press Agency

Рио-де-Жанейро, 12 июля. Власти Бразилии конфисковали рекордные 36,5 тонн марихуаны на границе страны с Парагваем. Об этом сообщает Министерство юстиции южноамериканского государства.

Самая большая в истории страны партия каннабиса была обнаружена в грузовике, перехваченном в муниципалитете Деодаполис, расположенном на границе с Парагваем.

Запрещенные вещества были спрятаны под мешками сои. Агенты военной полиции обнаружили каннабис в машине, припаркованной на одной из улиц Деодаполиса в штате Мату-Гросу-ду-Сул.

Водитель машины признал свою вину и сообщил, что груз должен был быть доставлен в самый густонаселенный и богатый штат Бразилии — Сан-Паулу.

Эта находка побила предыдущий рекорд в 33,3 тонны каннабиса, перехваченных полицией в августе 2020 года также в штате Мату-Гросу-ду-Сул.

Это уже второй случай конфискации наркотических веществ в 2021 году вблизи границы с Парагваем. В феврале полиция обнаружила 29 тонн марихуаны в грузовике в муниципалитете Риу-Брильянти штата Мату-Гросу-ду-Сул.

«Конфискация этой партии показывает, что мы находимся на верной дороге и что правительство Бразилии предпринимает больше мер, чем когда-либо ранее, для борьбы с наркоторговлей», — отметил министр юстиции и общественной безопасности Андерсон Торрис в официальном заявлении ведомства.

По информации властей, в этом году полиции удалось изъять рекордное количество наркотиков благодаря тому, что улицы стали пустыми из-за пандемии, а также были введены ограничения на въезд между двумя странами.

По данным министерства, только за последний год обнаружено 673 тонны марихуаны, что на 111% больше, чем в период с июля 2019 года по июнь 2020 года.

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бразилия наркоторговля
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