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Минэкономики ФРГ: «Северный поток — 2» имеет все разрешения на строительство

  /   Обновлено: 12 июля 2021 16:24
Экономика
Минэкономики ФРГ: «Северный поток — 2» имеет все разрешения на строительство
Федеральное агентство новостей

Берлин, 12 июля. Необходимые для строительства трубопровода «Северный поток — 2» в Германии разрешения выданы, сообщила представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.

Необходимые разрешения выданы и уже давно. С точки зрения эксплуатации, возможно здесь посодействует Федеральное сетевое агентство, отметила представитель министерства.

Строительные работы в рамках проекта «Северный поток — 2» могут быть завершены уже в следующем месяце, заявил ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

В ходе беседы с Handelsblatt он обвинил США в нарушении договоренностей по проекту. Белый дом санкциями препятствовал работам на газопроводе, из-за чего укладку труб приходилось приостанавливать на длительные сроки.

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сп-2 Минэкономики Германии Беате Барон
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