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Американский сенатор назвал армию США слабой перед лицом «китайской угрозы»
Армия
Американский сенатор назвал армию США слабой перед лицом «китайской угрозы»
pixabay.com

Вашингтон, 12 июля. Вашингтон не выстоит перед лицом китайской угрозы без современных боеспособных вооружений, но у Пентагона их нет, как и средств на их экстренную закупку.

О неспособности Вашингтона быстро обеспечить свои войска боеспособными вооружениями заявил ветеран ВС США и член Комитета по обороне Сената США Джошуа Конкар. По этому поводу он написал статью для интернет-издания 19FortyFive. Пересказ зарубежной публикации приводит издание iReactor.

Конкар подчеркнул, что нарастающая напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе должна вселять здоровое беспокойство Белому дому. И США не выйдут отсюда победителями, пока не взглянут трезво на соотношение сил с Китаем. Пока что пекин обходит Вашингтон в области современных вооружений. Эксперт уверен, что Пентагону есть чему поучиться у Китая, и в США пора начать создавать специальные формирования для сдерживания угроз стратегической безопасности страны.

«Для предотвращения конфликтов, защиты интересов США и обеспечения безопасности союзников и партнеров США срочно требуется боеспособное вооружение», — заявил Конкар

Эксперт уверен, что действующие военные и финансовые программы могли бы помочь расширить влияние США, но для этого требуется привлечение «больших инвестиций».

Издание RT тем временем передало, что власти Китая отправят значительные средства на финансирование программы по разработке оружия, способного глушить или напрямую уничтожать американские военные спутники.

Кроме того, у американской армии появилась новая угроза, и на этот раз она исходит изнутри. Ранее ФАН сообщил, что последний доклад Пентагона коснулся такой чувствительной темы, как сексуальное насилие в войсках. Результаты доклада ошеломляют, и эксперты резонно опасаются, что в войсках появится отдельное движение MeToo.

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