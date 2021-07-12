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Жириновский привился от коронавируса в четвертый раз

  /   Обновлено: 12 июля 2021 16:16
Общество
Жириновский привился от коронавируса в четвертый раз
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 12 июля. Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции в четвертый раз.

Врачи использовали для процедуры российский препарат «КовиВак». Первые три вакцинации политик проходил с использованием вакцины от коронавируса «Спутник V». Жириновский впервые сделал прививку от COVID-19 в сентябре 2020 года.

Сотрудники Центра им. Чумакова разработали вакцину от коронавируса «КовиВак» в 2021 году. Минздрав РФ зарегистрировал препарат 19 февраля. Разработка доказала свою безопасность и эффективность в ходе проведенных исследований.

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