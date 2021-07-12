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Поставки зерна из Приморья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона выросли
Экономика
Поставки зерна из Приморья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона выросли
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Владивосток, 12 июля. Дальневосточная железная дорога, которая является филиалом ОАО «РЖД», зафиксировала рост погрузки зерна в первом полугодии текущего года.

По сравнению с информацией за тот же период прошлого года показатель увеличился в 13,8 раза, до 122,2 тысячи тонн. Наибольший рост погрузки был отмечен в Приморском крае, пишет PrimaMedia.

«Почти 102 тыс. тонн зерна с начала года направлено в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Бангладеш и Узбекистан», — говорится в статье.

При этом около 20 тысяч тонн зерновых культур было погружено для внутреннего рынка. Отмечается, что Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести российских регионов, в числе которых Приморский, Хабаровский края, а также Амурская и Сахалинская области.

В России может появиться новая железная дорога в сторону Тихого океана. Соответствующий проект находится на обсуждении с РЖД.

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