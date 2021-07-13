Анатолий Вассерман: «Демократия в основном возможна. Теорема Эрроу — не приговор»

Один из моих хронических оппонентов, именующий себя Иннокентий Сидоров, умеет делать весьма странные на мой взгляд утверждения.

Несколько лет назад мне уже довелось подробно исследовать любимую им подмену диалектики предложением одновременно соблюдать взаимоисключающие утверждения. Для тех, кто по молодости не знаком с древним (ещё с античных времён) учением о диалектике, кратко скажу: в ней рассматривается, помимо прочего, взаимообусловленность противоположных вроде бы понятий, чьё взаимодействие приводит к их взаиморазвитию, а зачастую даже к синтезу в нечто единое. Называть это взаимоисключением, мягко говоря, наглая ложь.

Любит он также отрицать саму возможность демократичного принятия решений. Причём ссылается на серьёзный математический довод.

Сын эмигрировавших в Соединённые Государства Америки (напоминаем, так автор именует США. — Прим. ФАН) евреев с востока Румынии Кеннет Джозеф Хэррич Эрроу (1921.08.23–2017.02.21) известен не только тем, что совместно с англичанином Джоном Ричардом Эдвардовичем Хиксом (1904.04.08–1989.05.20) удостоен в 1972‑м премии Банка Швеции по экономике памяти Альфреда Бернхарда Эммануэлевича Нобеля (в просторечии — Нобелевской премии по экономике) «за новаторский вклад в теорию общего равновесия и теорию благосостояния». Куда известнее доказанная им теорема. Цитирую по Википедии с небольшой технической правкой:

ТАСС / EDWARD KITCH / AP

Формулировка 1951 года

Пусть есть N > 1 избирателей, голосующих за n > 2 кандидатов (в терминах теории принятия решений кандидатов принято называть альтернативами). У каждого избирателя есть упорядоченный список альтернатив. Система выборов — функция, превращающая набор из N таких списков (профиль голосования) в общий упорядоченный список.

Система выборов может обладать такими свойствами:

Универсальность

Для любого профиля голосования существует результат — упорядоченный список из n альтернатив.

Полнота

Система голосования может давать в качестве результата все n! (то есть 1*2*3…*n) перестановок альтернатив.

Монотонность

Если во всех N списках некоторая альтернатива q останется на месте или поднимется выше, а порядок остальных не изменится, в общем списке q должен остаться на месте или подняться.

Отсутствие диктатора

Нет избирателя, предпочтение которого определяло бы результат выборов независимо от предпочтений других избирателей.

Независимость от посторонних альтернатив

Если профиль голосования изменится так, что альтернативы q и r во всех N списках останутся в том же порядке, то не изменится их порядок и в окончательном результате.

Эрроу доказал, что для N > 1 и n > 2 не существует системы голосования, которая отвечает всем пяти условиям.

Федеральное агентство новостей /

Формулировка 1963 года

Добавим к трём из пяти вышеуказанных условий — универсальности, отсутствию диктатора, независимости от посторонних альтернатив — ещё и

Эффективность по Парето, или принцип единогласия

Если у каждого избирателя альтернатива q в списке стоит выше r, это же должно быть и в окончательном результате.

Эрроу доказал, что для N > 1 и n > 2 не существует системы голосования, которая отвечает всем четырём условиям.

Итак, всё вроде бы строго и сурово. Условия, названные Эрроу — совершенно естественные и вроде бы даже очевидные требования к системе голосования. Если невозможно удовлетворить все их одновременно — значит, любой результат любого голосования может быть оспорен как в чём-то не соответствующий не только желаниям части голосующих, но самому смыслу идеи выявления предпочтений большинства.

Более того, Википедия указывает на легкодоступное практическое — и часто практикуемое! — следствие. Цитирую:

Теорему Эрроу можно слегка переформулировать: «В избирательных системах без диктатора, в которых реализован принцип единогласия, не может выполняться принцип независимости от посторонних альтернатив».

Это означает, что добавление на голосование дополнительных кандидатов может повлиять на итоговое ранжирование исходных (основных) кандидатов. На практике в таких системах может работать такая технология манипулирования выборами, как «добавление фиктивных кандидатов». Фиктивным называется кандидат, не имеющий реальной цели победить в выборах, но играющий чисто техническую роль ослабления одного из главных кандидатов путём перетягивания на себя части его аудитории поддержки. Теорема Эрроу, таким образом, утверждает, что для этой технологии манипулирования уязвимы все избирательные системы, за исключением тех, где окончательное решение принимает один человек.

На основании теоремы Эрроу и её столь впечатляющих следствий Иннокентий Сидоров считает любые демократические процедуры всего лишь манипуляциями, нацеленными на принуждение индивидуумов (как и положено адепту тоталитарной секты «либералы», верующей в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество, он вовсе не признаёт существование общностей, чьи интересы и ценности могут быть выше интересов и ценностей входящих в них индивидуумов) к согласию с решениями, принятыми без них, а зачастую и против них.

В какой-то мере это верно. Одно из последствий демократического выбора — осознание меньшинством затруднительности навязывания своей воли: раз большинство решило иначе — оно скорее всего сможет и силой воспротивиться принуждению к нежелательному для него действию. Создание иллюзии воли большинства может ослабить и решимость действительного большинства, кажущегося самому себе меньшинством, защищать собственные интересы.

Тем не менее теорема Эрроу никоим образом не означает, что позиция большинства вовсе не поддаётся выявлению и всегда может быть подменена.

Прежде всего заметим: в исходных условиях говорится только про упорядоченность предпочтений голосующих, но никоим образом не про их количественную оценку. Между тем довольно часто мы можем сказать не только «q лучше r», но и «q вдвое лучше r». Вскоре после публикации теоремы другие исследователи показали: если есть возможность количественно выразить предпочтения избирателей, то можно создать и систему голосования, где все условия, заданные Эрроу, выполняются одновременно.

Вдобавок Эрроу рассматривает только системы голосования, где каждый избиратель может указать лишь одну из всего множества альтернатив, сколько бы их ни было. Между тем ещё за несколько десятилетий до его трудов предложено несколько вариантов системы, где каждый избиратель выстраивает все альтернативы в порядке своих собственных предпочтений. Несложными средствами можно из таких списков определить, какая альтернатива в наибольшей мере удовлетворяет всех голосующих. Причём в таких системах тоже удовлетворяются одновременно все условия Эрроу.

Но даже в рамках привычного нам способа голосования теорема Эрроу не значит полной безнадёжности. Примеры, построенные для её доказательства, возможны, но далеко не обязательны. В громадном большинстве реальных обстоятельств условия Эрроу выполняются одновременно, то есть предпочтения большинства выявляются однозначно.

Даже указанный Википедией приём добавления фиктивных кандидатов срабатывает далеко не всегда. Насколько я могу судить по доступной мне статистике десятков выборов, где я сам в какой-нибудь роли участвовал, и сотен просто изученных мною как политическим консультантом, подобные имитаторы оттягивают на себя чаще всего куда меньше голосов, чем разница между тем кандидатом, на чью аудиторию они нацелены, и тем, в чью пользу работают, то есть итоговый порядок расстановки кандидатов не меняется. Только в сравнительно редких случаях, когда реальные конкуренты идут ноздря в ноздрю, добавка может что-то изменить. Но тогда избиратели чаще всего приглядываются к кандидатам повнимательнее и на подобные трюки не ведутся.

Словом, если Вам скажут, что Эрроу доказал невозможность демократии, отвечайте: он построил всего лишь искусственный пример, а в обычной жизни мы всегда можем разобраться, что и кто нам нужнее.