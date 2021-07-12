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Депутат Журавлев попросил силовиков проверить общение скопинского маньяка со СМИ

  /   Обновлено: 12 июля 2021 16:13
Происшествия
Депутат Журавлев попросил силовиков проверить общение скопинского маньяка со СМИ
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 12 июля. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев направил депутатский запрос на имя главы МВД России с просьбой проверить информацию об общении Виктора Мохова с журналистами.

В случае подтверждения факта общения Мохова со СМИ парламентарий также попросил ведомство изолировать скопинского маньяка из-за систематических нарушений запретов и ограничений.

Ранее соседи маньяка заподозрили его в создании нового бункера. Их насторожили работы Мохова на огороде. Уголовник решил посадить картошку, чем вызвал подозрения местных жителей.

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