Депутат Журавлев попросил силовиков проверить общение скопинского маньяка со СМИ

Москва, 12 июля. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев направил депутатский запрос на имя главы МВД России с просьбой проверить информацию об общении Виктора Мохова с журналистами.

В случае подтверждения факта общения Мохова со СМИ парламентарий также попросил ведомство изолировать скопинского маньяка из-за систематических нарушений запретов и ограничений.

Ранее соседи маньяка заподозрили его в создании нового бункера. Их насторожили работы Мохова на огороде. Уголовник решил посадить картошку, чем вызвал подозрения местных жителей.