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YouTube запускает сервис коротких видео в России

  /   Обновлено: 12 июля 2021 15:49
Общество
YouTube запускает сервис коротких видео в России
pixabay.com

Москва, 12 июля. Новый сервис от популярной платформы YouTube начинает работу в России. Он позволит снимать и монтировать короткие видео, сообщили в пресс-службе Google.

Запускаемый в России сервис получил название YouTube Shorts. Благодаря ему можно публиковать короткие видео длительностью не более одной минуты. Кроме того, платформа позволяет объединять несколько отрывков в один ролик, накладывать музыку на видео и менять скорость записи.

Впервые сервис коротких видео от YouTube появился в Индии в этом году. Затем оценить YouTube Shorts смогли пользователи из США.

Модный блогер Марина Михина ранее объяснила основы заработка на YouTube. Она рассказала, сколько нужно вложить, чтобы получить доход с видеохостинга.

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