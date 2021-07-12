YouTube запускает сервис коротких видео в России

Москва, 12 июля. Новый сервис от популярной платформы YouTube начинает работу в России. Он позволит снимать и монтировать короткие видео, сообщили в пресс-службе Google.

Запускаемый в России сервис получил название YouTube Shorts. Благодаря ему можно публиковать короткие видео длительностью не более одной минуты. Кроме того, платформа позволяет объединять несколько отрывков в один ролик, накладывать музыку на видео и менять скорость записи.

Впервые сервис коротких видео от YouTube появился в Индии в этом году. Затем оценить YouTube Shorts смогли пользователи из США.

Модный блогер Марина Михина ранее объяснила основы заработка на YouTube. Она рассказала, сколько нужно вложить, чтобы получить доход с видеохостинга.