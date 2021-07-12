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Под Волгоградом мужчина выбил дверь ногой в здании администрации из-за спора
Общество
Под Волгоградом мужчина выбил дверь ногой в здании администрации из-за спора
pixabay.com  /  Free-Photos

Урюпинск, 12 июля. Ночевкой в отделе полиции закончилась попытка 22-летнего жителя Волгоградской области продемонстрировать друзьям свои физические возможности. Молодой человек на спор выбил дверь в здании администрации города Урюпинска, после чего пытался скрыться. 

Сообщение о хулиганстве поступило на пульт дежурного в 0:30 ночи. Правоохранители оперативно прибыли к месту правонарушения, где и задержали виновника инцидента. В содеянном мужчина сознался сразу, пояснив, что совершил данный поступок из-за сомнения товарищей.

По словам задержанного, во время ночной прогулки в компании возник спор о вероятности пробития стеклопакета при помощи ноги. Дабы разрешить ситуацию, молодой человек подошел к двери соседнего здания, в котором днем заседала городская администрация, и пробил ее насквозь точным ударом.

Под Волгоградом мужчина выбил дверь ногой в здании администрации из-за спора
34.мвд.рф  / Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

«В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба и решается вопрос об окончательной квалификации данного деяния подозреваемого в соответствии с действующим уголовным законодательством с последующим возбуждением уголовного дела», — уточнили в УМВД России по Волгоградской области.

Ранее ФАН сообщал, что на озере Сайвер в Марий Эл толпа отдыхающих утопила легковой автомобиль. Позже совместными усилиями горожан транспортное средство было вызволено из водяного плена

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россия волгоградская область преступление администрация хулиганство
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